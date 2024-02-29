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Опрос об установке уборных для небинарных или транслюдей: в Шотландии у пятилетних детей спрашивают, каким полом они себя ощущают

Гендерный скандал разразился в Шотландии. В местном учреждении образования пятилетним детям предложили пройти опрос об установке уборных для небинарных или транслюдей. Помимо этого каждый ребенок должен был ответить, чувствует он себя мальчиком или девочкой.

Родители маленьких респондентов выразили свой протест, вот только по их мнению, вопросы хорошие, но возраст пока маловат.

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