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Опросы в США показали, что в предвыборной гонке Камала Харрис опережает Дональда Трампа на 3 %

Дональд Трамп заявил, что в результате избрания Камалы Харрис президентом США конфликт в Украине перерастет в новую мировую войну. При этом сам Трамп гарантирует, что в случае его победы боевые действия прекратятся еще до инаугурации.

Судя по результатам опросов СМИ, близких демократам, популярность Харрис растет. Якобы уже сейчас она опережает Дональда Трампа на 3 %. Впрочем, доверием американские партийные социологи не пользуются. Они регулярно искажают данные.

В любом случае в основных штатах Трамп и Харрис идут вровень. Многое определит почтовое голосование. В прошлый раз именно оно было основным инструментом выборных манипуляций.

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