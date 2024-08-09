Опросы в США показали, что в предвыборной гонке Камала Харрис опережает Дональда Трампа на 3 %

Дональд Трамп заявил, что в результате избрания Камалы Харрис президентом США конфликт в Украине перерастет в новую мировую войну. При этом сам Трамп гарантирует, что в случае его победы боевые действия прекратятся еще до инаугурации.

Судя по результатам опросов СМИ, близких демократам, популярность Харрис растет. Якобы уже сейчас она опережает Дональда Трампа на 3 %. Впрочем, доверием американские партийные социологи не пользуются. Они регулярно искажают данные.