В мире же число заболевших COVID-19 превысило 73 миллиона, погибших свыше миллиона шестисот тысяч. Вторая волна пандемии оказалась наиболее масштабной для Европы. Продолжают обновлять весенние и летние рекорды по числу заражений Германия, Франция, Бельгия и Великобритания.





Страны ЕС одна за другой прибегают к крайней мере - повторным локдауна

Дело не только в стремительном распространении вируса, а в том, что национальные системы здравоохранения не выдерживают новых нагрузок - попросту не хватает врачей. Власти Нидерландов с сегодняшнего дня и, минимум, на 5 недель вводят строгий карантин.

С завтрашнего дня локдаун-эстафету подхватит Литва. А парижане вновь выходят на улицы: карантин обещают ослабить, но вот кто компенсирует потерю зарплат?

Медики Украины в отчаянии развернули массовый флэш-моб в социальных сетях

Они требуют от властей выполнить обещания и поднять зарплаты. В случае отказа врачи грозят устроить национальную забастовку.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Их подозревают в причастности к присвоению 62-х миллионов евро на счетах украинского и австрийского банков. А между тем многие украинцы уже несколько месяцев не получают зарплат.





Р. Дубовой: В Украине отсутствует государственное управление