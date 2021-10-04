Опубликован компромат на высокопоставленных чиновников и политиков

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал документы об офшорных операциях с возможным участием мировых политиков. Подборка получила название "Досье Пандоры". В документах приводится информация более чем о 130 миллиардерах из 45 стран. Также документы касаются более 330 политиков и высокопоставленных чиновников, включая руководителей 35 государств. В расследовании Соединенные Штаты названы "крупнейшим налоговым убежищем". В досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран. В частности, содержатся данные об Владимире Зеленском. Сообщается, что он передал 25 % своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента. Лидер Украины также зарегистрировал в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ. Также Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Коломойским.