3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Опубликован компромат на высокопоставленных чиновников и политиков
Международный консорциум журналистских расследований опубликовал документы об офшорных операциях с возможным участием мировых политиков. Подборка получила название "Досье Пандоры". В документах приводится информация более чем о 130 миллиардерах из 45 стран. Также документы касаются более 330 политиков и высокопоставленных чиновников, включая руководителей 35 государств. В расследовании Соединенные Штаты названы "крупнейшим налоговым убежищем". В досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран. В частности, содержатся данные об Владимире Зеленском. Сообщается, что он передал 25 % своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента. Лидер Украины также зарегистрировал в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ. Также Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Коломойским.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов