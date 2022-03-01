Преступному цинизму официального Киева нет предела: в своих фейковых фабрикациях образа внешнего врага украинская верхушка замахнулась на святое: на сайте главного управления разведки Минобороны Украины опубликован список белорусских летчиков, которые якобы осуществляют бомбардировку украинских городов. И в этих списках указаны погибшие в 2009 году летчики-герои Александр Марфицкий и Александр Журавлевич! На что здесь идет расчет: пробудить в сердцах украинцев и белорусов братоубийственную ненависть? Или же низкой ложью победить духовность? Очевидно, что на деле оборонное ведомство Украины действует по западной указке и бессовестно торгует горем и страданиями своих же людей.