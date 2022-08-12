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Опубликовано фото с обломками американской ракеты - Запорожскую АЭС обстреливали западным оружием

Зато стало очевидным, кто является пособником терроризма в Украине. Запорожскую АЭС обстреляли иностранными ракетами. Власти региона опубликовали фото с обломками американской ракеты, запущенной ВСУ по Энергодару. На снимках маркировка и серийные номера вооружений. Красноречивое доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую атомную станцию. В случае продолжения боевых действий в районе АЭС ядерная катастрофа может произойти в любой момент.

Ответственность ляжет на западных спонсоров Киева

На Запорожской АЭС после ударов украинских силовиков частично повреждены электростанция и системы охлаждения ядерных реакторов. Критически важная инфраструктура не пострадала, радиационный фон в норме. Это заслуга российских сил ПВО, которые сбили в воздухе ракеты и беспилотники. Но угроза сохраняется на случай новых провокаций со стороны Киева. Удары ВСУ могут привести к аварийной остановке реактора.

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