Зато стало очевидным, кто является пособником терроризма в Украине. Запорожскую АЭС обстреляли иностранными ракетами. Власти региона опубликовали фото с обломками американской ракеты, запущенной ВСУ по Энергодару. На снимках маркировка и серийные номера вооружений. Красноречивое доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую атомную станцию. В случае продолжения боевых действий в районе АЭС ядерная катастрофа может произойти в любой момент.