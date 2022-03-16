ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Опубликованы новые документы о зверствах латышского легиона СС

ФСБ по Омской области сегодня опубликовалапротоколы допросов, в которых латышские легионеры рассказывали о своих военных "подвигах". Здесь некто Роберт Гульвис описывает массовые расстрелы и использование душегубок. По его словам, в рамках карательных операций уничтожалось по тысяче человек и более. Их заставляли копать себе могилы, а потом многих хоронили живьем. Среди жертв латышского легиона СС были главным образом женщины, дети, старики.

Примечательно, что нынешний глава совета Нацбезопасности Латвии - родственник Яниса Цирулиса, известного палача. Это отчасти объясняет снисходительность местных властей к проявлениям нацизма.


Изображение

Шествие памяти латышских легионеров СС прошло в Риге, несмотря на призывы МВД

В Риге прошло шествие в память о латышских легионерах СС. МВД страны призывало его не проводить, но по настоянию мэра оно было согласовано, а вот акцию протеста антифашистов власти запретили. В колонне было около 200 человек, в основном приверженцы ультраправых взглядов. В рядах поклонников нацизма, по некоторым данным, было и несколько депутатов парламента.

Последние два года такие акции запрещались из-за COVID-19, а ранее становились причиной скандалов. Известно, что латыши участвовали во многих карательных акциях. В ходе одной только операции "Зимнее волшебство" были сожжены сотни деревень, расстреляны 12 тысяч мирных жителей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все