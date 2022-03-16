3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Опубликованы новые документы о зверствах латышского легиона СС
ФСБ по Омской области сегодня опубликовалапротоколы допросов, в которых латышские легионеры рассказывали о своих военных "подвигах". Здесь некто Роберт Гульвис описывает массовые расстрелы и использование душегубок. По его словам, в рамках карательных операций уничтожалось по тысяче человек и более. Их заставляли копать себе могилы, а потом многих хоронили живьем. Среди жертв латышского легиона СС были главным образом женщины, дети, старики.
Примечательно, что нынешний глава совета Нацбезопасности Латвии - родственник Яниса Цирулиса, известного палача. Это отчасти объясняет снисходительность местных властей к проявлениям нацизма.
Шествие памяти латышских легионеров СС прошло в Риге, несмотря на призывы МВД
В Риге прошло шествие в память о латышских легионерах СС. МВД страны призывало его не проводить, но по настоянию мэра оно было согласовано, а вот акцию протеста антифашистов власти запретили. В колонне было около 200 человек, в основном приверженцы ультраправых взглядов. В рядах поклонников нацизма, по некоторым данным, было и несколько депутатов парламента.
Последние два года такие акции запрещались из-за COVID-19, а ранее становились причиной скандалов. Известно, что латыши участвовали во многих карательных акциях. В ходе одной только операции "Зимнее волшебство" были сожжены сотни деревень, расстреляны 12 тысяч мирных жителей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе