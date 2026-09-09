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Опыт Китая в борьбе с коррупцией и тайны горы Тайшань - в программе "В эфире Китай"

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Дисциплина и контроль - фундамент, на котором воплощаются в жизнь успешные проекты. Китай делится с Беларусью опытом в борьбе с коррупцией, а мы рассказываем международным партнерам о мерах в области устойчивого развития.

Как улучшать качество контроля, используя международный передовой опыт, - подробности в новом выпуске проекта "В эфире Китай".

А также, пока китайские инфлюенсеры находятся в Беларуси, мы отправимся к подножию горы Тайшань. Узнаем, почему это место остается значимым на протяжении 5 тыс. лет.

Подробности смотрите 9 сентября на "Первом информационном" в проекте "В эфире Китай" в 13:20 и 19:30.

Разделы:

В миреКитай

Теги:

В эфире Китайпротиводействие коррупции
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