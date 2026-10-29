Опыт операции в Алешках: гуманитарные миссии с участием РФ, Украины, Беларуси и США будут продолжены

Старт масштабной операции по разминированию транспортных артерий к городу Алешки Херсонской области открыл новую главу в гуманитарной миссии.

Географическим и дипломатическим эпицентром для сближения позиций и очной координации сторон в очередной раз стал Гомельский регион.

Сюда прибыли авторитетные делегации во главе с омбудсменами, перед которыми стоит критически важная и ювелирная задача проложить безопасные коридоры спасения для мирных жителей.

Этот шаг вновь высветил традиционную для белорусской дипломатии роль неравнодушного, мудрого, гостеприимного медиатора и тихой гавани, где всегда готовы подставить плечо и создать искреннюю, безопасную атмосферу для каждого, кто столкнулся с бедой.

Именно Гомель стал первой отправной точкой маршрута по спасению людей. Все это стало возможно благодаря договоренностям украинской и российской сторон при содействии первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп, где было четко обозначены эвакуация людей и доставка гуманитарных грузов всем нуждающимся.

По определенным оценкам, о которых заявляют местные власти, в населенном пункте остается примерно несколько тысяч человек, из них сотни детей, пожилых людей, а также малоподвижных граждан, и в том числе раненых людей, которые пытались покинуть населенный пункт, но подорвались на заминированных дорогах.

Беларусь является главным участником этого миротворческого процесса. Во-первых, 29 октября она приступила к реализации всех договоренностей, которые были также разработаны на белорусской земле всего несколько дней назад во время очередного обмена военнопленными в пункте пропуска "Новая Гута".

Здесь же прошла встреча представителей, уполномоченных по правам человека Украины и России и самая первая небольшая планерка о том, как будет реализовываться данный процесс.

Утром 29 октября в аэропорту Гомеля приземляется самолет - на борту представители российской делегации во главе с заместителем начальника Управления специальных проектов рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Игорем Кашиным.

Примерно в это же время в пункт пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе прибывают представители Украины во главе с делегацией уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом. В составе также украинские и американские журналисты.

Не теряя времени, делегация выдвигается в гомельский аэропорт - именно там была запланирована встреча с российскими коллегами и вылет по дальнейшему маршруту гуманитарной операции.

Сопровождение российской и украинской делегации полностью взяла на себя белорусская сторона, как непосредственный участник миротворческой миссии, поскольку Беларуси сегодня доверяют в двух странах-участниках вооруженного конфликта. Стоит отметить непосредственное участие как стороны республиканского руководства, так и Гомельской администрации.

Еще один символичный момент - вылет представителей Москвы и Киева одним бортом. К слову, Игорь Кашин с улыбкой пропускает украинского коллегу на трап, и самолет незамедлительно стартует к следующей точке гуманитарной операции в Алешках. На борту вместе с российскими, украинскими и американскими журналистами находится и корреспондент "Первого информационного" Анастасия Бенедисюк, которая перед вылетом самолета успела записать некоторые кадры.

"Съемочная группа "Первого информационного" уже находится на борту, прямо сейчас мы отправляемся в Российскую Федерацию. Оттуда с самолета наземным транспортом будем добираться до населенного пункта Алешки. С нами на борту представители Украины, России, есть украинские журналисты и журналисты американского Newsmax. Именно они будут освещать абсолютно всю гуманитарную миссию, их называют такими независимыми наблюдателями. Независимыми наблюдателями будут и представители Беларуси", - рассказала корреспондент.

По официальным сообщениям омбудсменов по правам человека двух стран, для жителей Алешек сформирована большая гуманитарная колонна с продуктами, медикаментами и всем необходимым.

По словам украинского коллеги Дмитрия Лубинца, гуманитарная помощь для жителей города будет доставлена в пятницу, 30 октября. В настоящее время идет разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарных миссий.

Такой опыт проведения гуманитарных миссий и операций по эвакуации людей и доставке гуманитарных грузов на территориальные пункты, которые особенно нуждаются в помощи, при непосредственном участии двух сторон, а также Соединенных Штатов Америки и Республики Беларусь, будет продолжен. По предварительным оценкам, после успешного опыта проведения гуманитарной операции в Алешках, такие операции будут проводиться раз в месяц.