Западная машина насилия и принуждения вливает огромные средства для свержения неугодных правительств. С этим сталкиваются Венгрия, Сербия и Словакия. Как отметил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, цель одна - привести к власти тех, кто выгоден политически и финансово.

"Различные финансовые источники (Брюссель, серийные фонды и американский бюджет) вливали крупные суммы денег в жизнь некоторых стран с целевыми политическими намерениями. Кстати, это происходит сейчас как в Сербии, так и в Словакии. Эти средства используются для финансирования движений в Сербии, которые в настоящее время противостоят правительству, а также словацких движений, которые находятся в оппозиции к правительству премьер-министра Словакии Роберта Фицо", - обратил внимание Орбан.

Политик подчеркнул, что, например, коллективный Запад хочет того же и в Венгрии, поэтому использует все средства и собирает деньги, чтобы добиться перемен, которые приведут к власти в этом регионе.

Орбан отметил, что также необходимо вымести из страны все НПО, НКО и медиа, всю последовательную сеть, спонсируемую из-за рубежа (в частности, США), цель которой - антиконституционные действия. С приходом Трампа, заявляет политик, это стало возможным.