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Орбан: Европейский поезд едет в сторону войны. Кто сможет остановить его?

Орбан: Европейский поезд едет в сторону войны. Кто сможет остановить его?

Запад не оставляет свою воинственную риторику, которая ведет мир к глобальному вооруженному конфликту. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Политик отметил, что намерение Запада выиграть в войне в Украине "безнадежно", поскольку цена в любом случае будет "неподъемной".

Западные страны все ближе и ближе подходят к фронту. И все более и более непосредственно вмешиваются в эту войну. Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится, и венгры смогут с него сойти. Если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан выразил надежду, что "остановить поезд" сможет только бывший президент США Дональд Трамп, если по итогам президентских выборов он вновь вернется в Белый дом.

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