Орбан: Европейский поезд едет в сторону войны. Кто сможет остановить его?

Западные страны все ближе и ближе подходят к фронту. И все более и более непосредственно вмешиваются в эту войну. Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится, и венгры смогут с него сойти. Если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии