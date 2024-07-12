Орбан и Трамп обсудили способы достижения мира в украинском конфликте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел очередную встречу в рамках своей инициативы по поиску путей урегулирования украинского конфликта. На этот раз он нанес визит своему давнему товарищу Дональду Трампу, которого искренне хочет видеть на посту президента США.

"Для меня было честью встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго. Мы поговорили о том, как можно добиться мира. Хорошая новость: он собирается решить вопрос!" - написал Орбан на своей странице в соцсети Х.

Впрочем, такая миролюбивая позиция Орбана не может долго оставаться без ответа. Страны Евросоюза всерьез рассматривают меры "наказания" Венгрии после визита премьера страны в Москву и Пекин. Так Орбана не позвали на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва, несмотря на тот факт, что Будапешт сейчас председательствует в Совете ЕС. А шесть стран уже объявили Венгрии бойкот, при этом некоторые еврочиновники даже раздумывают, как бы лишить страну ее председательства.