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Орбан: Избиратели Венгрии направили в Брюссель ясный сигнал, что они хотят мира
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские избиратели, выразившие поддержку правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на выборах в Европарламент, послали ясный сигнал руководству ЕС о желании мира, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Орбан отметил, что ФИДЕС "одерживает важные победы" как на выборах в Европарламент, так и на местных выборах, которые также проводились в республике 9 июня. "Мы одерживаем важные победы в трудной битве в условиях войны, которая идет по соседству в Украине", - сказал венгерский политик.
Премьер-министр подчеркнул, что на этот раз людям пришлось выбирать между войной и миром и они выбрали мир, поддержав правительство, чья политика направлена на его достижение.
Правящая партия Венгрии победила на выборах в Европарламент, однако она лишилась 2 из своих 13 мест в законодательном органе ЕС, отмечает агентство, ссылаясь на итоги голосования, опубликованные Национальной избирательной комиссией страны.
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