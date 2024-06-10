Орбан: Избиратели Венгрии направили в Брюссель ясный сигнал, что они хотят мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские избиратели, выразившие поддержку правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на выборах в Европарламент, послали ясный сигнал руководству ЕС о желании мира, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Орбан отметил, что ФИДЕС "одерживает важные победы" как на выборах в Европарламент, так и на местных выборах, которые также проводились в республике 9 июня. "Мы одерживаем важные победы в трудной битве в условиях войны, которая идет по соседству в Украине", - сказал венгерский политик.

Премьер-министр подчеркнул, что на этот раз людям пришлось выбирать между войной и миром и они выбрали мир, поддержав правительство, чья политика направлена на его достижение.