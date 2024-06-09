Я внимательно следил за избирательными кампаниями во Франции, Германии, Италии. Везде звучит тема войны, так что это общеевропейская проблема. Можно интерпретировать избирательную кампанию в европейских странах как кампанию по вопросу о войне и мире. Сегодня в Европе существует военная угроза, потому что европейские великие державы хотят вступить в войну. И я очень надеюсь, что результатом этих выборов станет мирное большинство.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии