3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Орбан: Мир в Украине зависит от результатов выборов в ЕС и США
Мир в Украине зависит от результатов выборов в ЕС и США. Такое мнение в очередной раз высказал премьер-министр Венгрии. Во время голосования на выборах в Европарламент Виктор Орбан подчеркнул, что рассчитывать на урегулирование украинского конфликта можно будет в случае победы миролюбивых сил.
Я внимательно следил за избирательными кампаниями во Франции, Германии, Италии. Везде звучит тема войны, так что это общеевропейская проблема. Можно интерпретировать избирательную кампанию в европейских странах как кампанию по вопросу о войне и мире. Сегодня в Европе существует военная угроза, потому что европейские великие державы хотят вступить в войну. И я очень надеюсь, что результатом этих выборов станет мирное большинство.
Сделать это будет непросто. Ранее Виктор Орбан указал, что западные страны стремятся нанести России военное поражение, чтобы получить доступ к ее ресурсам (как они пытались сделать в 90-е годы). А различные "поставщики вооружений, кредиторы и биржевые спекулянты" уже наживаются на украинском конфликте.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов