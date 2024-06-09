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Орбан: Мир в Украине зависит от результатов выборов в ЕС и США

Мир в Украине зависит от результатов выборов в ЕС и США. Такое мнение в очередной раз высказал премьер-министр Венгрии. Во время голосования на выборах в Европарламент Виктор Орбан подчеркнул, что рассчитывать на урегулирование украинского конфликта можно будет в случае победы миролюбивых сил.

Я внимательно следил за избирательными кампаниями во Франции, Германии, Италии. Везде звучит тема войны, так что это общеевропейская проблема. Можно интерпретировать избирательную кампанию в европейских странах как кампанию по вопросу о войне и мире. Сегодня в Европе существует военная угроза, потому что европейские великие державы хотят вступить в войну. И я очень надеюсь, что результатом этих выборов станет мирное большинство.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Сделать это будет непросто. Ранее Виктор Орбан указал, что западные страны стремятся нанести России военное поражение, чтобы получить доступ к ее ресурсам (как они пытались сделать в 90-е годы). А различные "поставщики вооружений, кредиторы и биржевые спекулянты" уже наживаются на украинском конфликте.

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