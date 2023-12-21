Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение пяти лет

Будапешт предлагает Евросоюзу воздержаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции по итогам года, сообщает ТАСС.



Глава венгерского правительства отметил, что на внеочередном саммите ЕС в конце января или начале февраля вновь будет обсуждаться вопрос о внесении поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение Украине 50 млрд евро. "Этих денег сейчас нет. Еврокомиссия говорит, что мы должны получить эти деньги путем заимствования и потом выделить их через бюджет. Позиция Венгрии заключается в том, чтобы не давать их в течение пяти лет", - сказал Орбан.



Также власти страны выступают против желания Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, потому что это может привести к втягиванию стран НАТО в военный конфликт. "Членство Украины в НАТО означает, что мы были бы обязаны ввести туда войска уже на следующее утро. Мы этого не хотим", - заявил он.

Премьер-министр Венгрии, выступая на пресс-конференции, обратил внимание, что ЕС должен добиваться начала мирных переговоров об урегулировании украинского конфликта и принять в них непосредственное участие. По его мнению, в противном случае Москва и Вашингтон договорятся обо всем без европейцев в ущерб их интересам.