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Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности

Европа должна заключить соглашение с Россией о будущем европейской безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Моя позиция заключается в том, что, глядя на реальность, цифры, обстановку, на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно: не может быть победы для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция. Нужно убедить каждого в необходимости достичь единственного возможного решения, которым является прекращение огня, после чего должны начаться мирные переговоры
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

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