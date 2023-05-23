3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности
Европа должна заключить соглашение с Россией о будущем европейской безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Моя позиция заключается в том, что, глядя на реальность, цифры, обстановку, на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно: не может быть победы для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция. Нужно убедить каждого в необходимости достичь единственного возможного решения, которым является прекращение огня, после чего должны начаться мирные переговоры
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов