Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности

Моя позиция заключается в том, что, глядя на реальность, цифры, обстановку, на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно: не может быть победы для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция. Нужно убедить каждого в необходимости достичь единственного возможного решения, которым является прекращение огня, после чего должны начаться мирные переговоры

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии