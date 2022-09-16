ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Премьер-министр Венгрии: Резолюция Европарламента - надоевший анекдот

Пользуясь случаем, премьер-министр Венгрии прокомментировал обвинительный доклад Европарламента, в котором Венгрию признали "больше не демократической страной". Виктор Орбан назвал подобное заключение "надоевшим анекдотом".

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все