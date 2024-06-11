Орбан: Результаты выборов в Европарламент "замедлили поезд", который нес Европу к новой войне

По итогам выборов в Европарламент удалось "замедлить поезд", который нес Европу к новой войне, а сами результаты говорят, что жители Евросоюза хотят мира. Так исход голосования комментирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Это заметно, в частности, по результатам выборов во Франции. Макрон уже назвал случившееся "трагедией Европы". И в некогда ее локомотиве, в Германии, итоги избирательной кампании для правящей партии оказались также удручающими.