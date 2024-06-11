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Орбан: Результаты выборов в Европарламент "замедлили поезд", который нес Европу к новой войне

По итогам выборов в Европарламент удалось "замедлить поезд", который нес Европу к новой войне, а сами результаты говорят, что жители Евросоюза хотят мира. Так исход голосования комментирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Это заметно, в частности, по результатам выборов во Франции. Макрон уже назвал случившееся "трагедией Европы". И в некогда ее локомотиве, в Германии, итоги избирательной кампании для правящей партии оказались также удручающими.

Однако в самой Венгрии, отметил Орбан, позиция правительства, направленная на мир, получила усиление. После подсчета 90 % голосов правящая партия заняла первое место, получив значительный отрыв от соперников.

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