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Орбан: Три глобальных игрока могут влиять на развитие событий в мире
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не оставляет попыток стать миротворцем. На саммите Европейского политического сообщества он отчитался председателю Евросовета о результатах своих поездок в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.
Интенсивность конфликта, по мнению Орбана, в ближайшем будущем радикально возрастет. Но есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий, - это ЕС, США и Китай. Еще одним важным региональным игроком, по мнению политика, является Турция. Венгерский премьер уверен, что только переговоры могут изменить ситуацию.
Невозможно найти решение на поле боя.Каждый день мы будем терять тысячи невинных людей. Человеческие жизни - это самое ценное, что мы можем потерять, и мы делаем это каждый день - тысячи и тысячи.Мы должны остановить это, как соседняя страна, такое мое мнение. Решение не на поле боя, решение за столом переговоров.
Также Виктор Орбан считает, что от Дональда Трампа вряд ли стоит ждать мирных инициатив по Украине до выборов в США. Но в случае победы он выступит посредником в урегулировании конфликта. А Евросоюзу, по мнению премьера Венгрии, необходимо начать переговоры на высоком уровне с Китаем и возобновить прямые контакты с Россией.
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