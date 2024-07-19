Орбан: Три глобальных игрока могут влиять на развитие событий в мире

Невозможно найти решение на поле боя.Каждый день мы будем терять тысячи невинных людей. Человеческие жизни - это самое ценное, что мы можем потерять, и мы делаем это каждый день - тысячи и тысячи.Мы должны остановить это, как соседняя страна, такое мое мнение. Решение не на поле боя, решение за столом переговоров.

Виктор Орбан