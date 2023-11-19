Орбан: У западных политиков появилась загадочная уверенность, что поставки оружия Киеву принесут мир

От этого у них развивается военный психоз и появляется загадочная уверенность, что поставки оружия Киеву могут принести мир. Также несбыточны и стремления Брюсселя и Вашингтона включить Украину в состав ЕС. Премьер Орбан поставил перед страной четкую задачу - исправить ошибочное обещание Евросоюза начать переговоры о членстве киевского режима. Политик констатировал, что Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС.