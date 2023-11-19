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Орбан: У западных политиков появилась загадочная уверенность, что поставки оружия Киеву принесут мир

Западные политики заигрались, они ощущают себя как в онлайн-игре - симуляторе выживания "Фортнайт", заявил министр иностранных дел Венгрии.

От этого у них развивается военный психоз и появляется загадочная уверенность, что поставки оружия Киеву могут принести мир. Также несбыточны и стремления Брюсселя и Вашингтона включить Украину в состав ЕС. Премьер Орбан поставил перед страной четкую задачу - исправить ошибочное обещание Евросоюза начать переговоры о членстве киевского режима. Политик констатировал, что Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС.

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