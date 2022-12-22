Орбан: Венгрия не поддерживает санкционную политику ЕС

Мы против всех санкций. Вообще против политики санкций. Если бы от нас зависело, санкционной политики не было бы. А если бы была, то гораздо более узконаправленная, точная и лучше продуманная. Хорошего в санкциях нет. Поэтому мы не голосовали за них в том смысле, что всегда высказывались против них.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии