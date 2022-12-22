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Орбан: Венгрия не поддерживает санкционную политику ЕС

Экономическое противостояние, санкции и вопросы внутренней "солидарности". Венгрия не поддерживает санкционную политику Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны. При этом Виктор Орбан отметил, что Будапешт никогда не накладывал вето на санкционные пакеты против России и в дальнейшем не будет, чтобы не разрушать "европейское единство".

Мы против всех санкций. Вообще против политики санкций. Если бы от нас зависело, санкционной политики не было бы. А если бы была, то гораздо более узконаправленная, точная и лучше продуманная. Хорошего в санкциях нет. Поэтому мы не голосовали за них в том смысле, что всегда высказывались против них.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан подчеркнул, что будет и дальше выступать против санкций, которые считает главной причиной роста цен. "Если бы не было энергетических санкций, инфляция в Венгрии могла бы быть вдвое меньше", - резюмировал венгерский политик.

Фото:pixabay.com

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