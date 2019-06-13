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Оренбургская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию более 4 000 черепах

Пресмыкающихся под видом капусты перевозили из Казахстана в мешках. В настоящий момент о них заботятся волонтеры. Когда российская сторона подготовит все необходимые документы, черепах передадут таможенным службам Казахстана, чтобы те выпустили рептилий в среду обитания.

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