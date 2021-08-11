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Организаторам беспорядков в Вильнюсе грозят тюремные сроки до шести лет
Жесткую политику Вильнюс ведет и против своих граждан. Полиция Литвы объявила о начале следствия по факту организации беспорядков. Министр внутренних дел Агне Билотайте сегодня заявила, что все их организаторы будут наказаны. Им грозит до шести лет.
Накануне к Сейму в Вильнюсе вышли около пяти тысяч человек, разочарованные неумелыми действиями своих политиков. К месту событий были стянуты бронетехника и автозаки, для разгона мирной толпы задействовали не только силы местной полиции, но и отрядов из других регионов. В ход пошли слезоточивый газ и перцовые баллончики. Начались задержания.
Депутатов из Сейма вывозили на автобусах, которые протестующие забросали камнями. Беспорядки продолжались до двух часов ночи.
Президент Литвы Науседа поспешил назвать произошедшее "анархией". А глава Верховного совета восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис обвинил протестующих в желании передела власти и раскола в обществе.
Между тем поводов для недовольства людей немало. Это и дискриминирующие законы, как, например, закон, связанный с обязательной вакцинацией, заинтересованность собственных политиков в делах другой страны. Протестующие еще раз обратили внимание: обязанность властей любого государства - защищать прежде всего свой народ.
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