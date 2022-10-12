Организаторов порностудии задержала Росгвардия в российском Ульяновске

Прямые трансляции материалов для взрослых - это рук дело троих человек: одного мужчины (он отвечал за техническое обеспечение и распределение доходов) и двух дам, которые занимались рекрутингом и обучением. О доходах фокус-группы не сообщается, неизвестно также что будет с персоналом, т.е. моделями. Как работает студия или уже работала - не секрет. Для съемок был арендован коттедж с несколькими комнатами. На специально созданном интернет-ресурсе пользователи после соответствующей оплаты получали возможность пообщаться с девушками в видеочате.