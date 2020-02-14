Организованные туры по амстердамскому кварталу красных фонарей запретят с 1 апреля

Туры за его пределами по-прежнему будут разрешены, но лишь в том случае, если их гиды и участники будут придерживаться новых, более строгих правил, уточнили в мэрии столицы Нидерландов. В противном случае туристов ждет штраф в размере 190 евро. Уже сейчас группам, как правило, не разрешают останавливаться перед входами в здания и на узких мостах между каналами, использовать громкоговорители, употреблять алкоголь и шуметь.