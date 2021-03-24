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Ориентация - Запад: Свобода слова в Украине снова под угрозой
Очередное испытание для украинской свободы слова. Владимир Зеленский подписал указ, которым ограничил работу неугодным СМИ. Так, санкции вводятся в отношении ряда ряда интернет-порталов и информационных агентств: Газета.ру, Lenta.ru, "Россия сегодня". К слову, это не первое давление на инакомыслие. Несмотря на заявляемую свободу слова, в феврале украинские власти закрыли критикующие правительство каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина".
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