Ориентация - Запад: Свобода слова в Украине снова под угрозой

Очередное испытание для украинской свободы слова. Владимир Зеленский подписал указ, которым ограничил работу неугодным СМИ. Так, санкции вводятся в отношении ряда ряда интернет-порталов и информационных агентств: Газета.ру, Lenta.ru, "Россия сегодня". К слову, это не первое давление на инакомыслие. Несмотря на заявляемую свободу слова, в феврале украинские власти закрыли критикующие правительство каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина".