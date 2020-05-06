Оригинальную свадьбу сыграли футбольные болельщики в Германии

На площадке автокинотеатра в Дюссельдорфе поженились сразу 3 пары. Одна из них - поклонники местной футбольной команды "Фортуна", которая выступает в Бундеслиге. Гости наблюдали за церемонией из своих авто и активно сигналили. А поженил влюбленных мер Дюссельдорфа Томас Гейзель, отделенный от пар пластиковым стеклом. В этом году клубу "Фортуна-Дюссельдорф" исполняется 125 лет. Чемпионат Германии хотят возобновить уже в этом месяце.