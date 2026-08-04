Ормузский пролив может быть открыт для судоходства 4 августа, заявил Трамп

Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства уже 4 августа, заявил Трамп. Американский президент подчеркнул, что предстоящие прямые переговоры станут для Тегерана последним шансом заключить сделку и избежать усиления американских ударов.

Однако в Министерстве иностранных дел Ирана опровергают заявления Вашингтона о возможных контактах. Ранее Тегеран отмечал, что не ведет прямых переговоров с Вашингтоном, диалог продолжается только с Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе.

Накануне глава МИД Ирана сообщил о сближении позиций с Оманом по механизму регионального управления акваторией. По его словам, переговоры по этому вопросу находятся на завершающей стадии.

При этом от предложения США, предполагающего сначала открытие Ормузского пролива, а потом прекращение боевых действий, Тегеран отказался.