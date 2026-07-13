Ормузский пролив парализован: США и Иран обмениваются ударами

Эскалация на Ближнем Востоке продолжается. США и Иран вновь обмениваются ударами.

Американские военные нанесли новую серию ударов по иранским системам ПВО, ракетным установкам и скоростным катерам КСИР в районе Ормузского пролива, судоходство в котором сейчас практически полностью парализовано.

Тегеран в ходе ответной атаки уничтожил места техобслуживания вертолетов, центр управления беспилотниками США и другие цели на базах в Бахрейне, Иордании и Кувейте.

Также командование КСИР выпустило экстренное предупреждение, потребовав от властей стран Персидского залива немедленно начать эвакуацию своих граждан из зон, прилегающих к американским военным объектам.