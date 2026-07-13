Ормузский пролив парализован: США и Иран обмениваются ударами
Автор:Редакция news.by
Эскалация на Ближнем Востоке продолжается. США и Иран вновь обмениваются ударами.
Американские военные нанесли новую серию ударов по иранским системам ПВО, ракетным установкам и скоростным катерам КСИР в районе Ормузского пролива, судоходство в котором сейчас практически полностью парализовано.
Тегеран в ходе ответной атаки уничтожил места техобслуживания вертолетов, центр управления беспилотниками США и другие цели на базах в Бахрейне, Иордании и Кувейте.
Также командование КСИР выпустило экстренное предупреждение, потребовав от властей стран Персидского залива немедленно начать эвакуацию своих граждан из зон, прилегающих к американским военным объектам.