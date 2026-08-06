Ормузский пролив под контролем Ирана: что известно о договоренностях

Агентство Reuters сообщает, что в ходе обсуждения мирных договоренностей между США и Ираном Тегерану удалось добиться права осуществлять контроль над судоходством в Ормузском проливе.

Персы накануне согласовывали с Оманом регламент: по состоянию на сегодняшний день предполагается, что все корабли будут следовать северным маршрутом - то есть, вдоль иранского берега. При этом пока взиматься плата с кораблей не будет.

Таковы предполагаемые результаты консультаций между Вашингтоном и Тегераном: пока все известия на этот счет представляют собой малоинформативные утечки из кругов, близких к переговорам. Между тем Дональд Трамп заявлял, что вопрос судоходства в Ормузе может быть решен уже до исхода текущей недели.

Пока, впрочем, никаких видимых подвижек в этом вопросе нет. В Персидском заливе остаются заперты не менее пяти сотен кораблей, преимущественно, нефтяных танкеров. Накануне один из них пытался пройти через пролив, но был обстрелян с иранского берега.