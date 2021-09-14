Осенне-зимний сезон может принести Европе новые вспышки COVID-19

Осенне-зимний сезон может принести Европе новые вспышки COVID-1. Об этом заявляют вирусологи. На фоне непростой эпидситуации, страны не снимают карантинные меры.

Япония продлила режим ЧС в 19 префектурах. Ограничения на посещение общественных заведений и массовых мероприятий сохранятся до конца сентября.

Литва

Ужесточают карантинные ограничения и в Литве. Антипрививочникам теперь запрещено посещать торговые центры и на рынки. Граждане без паспортов о вакцинации не смогут воспользоваться услугами салонов красоты, спортклубов и других общественных заведений.

Великобритания