Ошибка экипажа могла стать причиной инцидента в Шереметьево, считают в аэропорту

Накануне самолет чешской авиакомпании "Смарт-Уингс" при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из 47 человек на борту не пострадал. При взлете лайнером управлял второй пилот. Из-за происшествия "Аэрофлот" на три часа задержал рейс в Минск. Лайнер прибыл в столицу сегодня практически в пять утра.