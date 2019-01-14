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Ошибка экипажа могла стать причиной инцидента в Шереметьево, считают в аэропорту

Накануне самолет чешской авиакомпании "Смарт-Уингс" при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из 47 человек на борту не пострадал. При взлете лайнером управлял второй пилот. Из-за происшествия "Аэрофлот" на три часа задержал рейс в Минск. Лайнер прибыл в столицу сегодня практически в пять утра.

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