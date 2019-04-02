Ошибка пилота стала причиной крушения самолета в Германии, на борту которого находилась совладелица S7 Наталия Филева. Одномоторный бизнес-джет разбился при заходе на посадку. Предположительно, летчик слишком сильно снизил скорость и допустил сваливание самолета в штопор, потеряв управление. На борту было три человека. Все погибли.