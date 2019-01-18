Ошибка пилотирования стала причиной столкновения истребителей Су-34 на Дальнем Востоке. По данным местных СМИ, воздушные суда совершали учебный полет в сложных метеоусловиях, и ведомый самолет потерял в облаках ведущий. Это привело к столкновению. Один бомбардировщик рухнул в воду. Второй на одном двигателе вернулся на базу. Экипаж потерпевшего крушение судна успел катапультироваться. Два летчика спасены. Их состояние оценивается как удовлетворительное.