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Ошибка пилотирования стала причиной столкновения истребителей Су-34

Ошибка пилотирования стала причиной столкновения истребителей Су-34 на Дальнем Востоке. По данным местных СМИ, воздушные суда совершали учебный полет в сложных метеоусловиях, и ведомый самолет потерял в облаках ведущий. Это привело к столкновению. Один бомбардировщик рухнул в воду. Второй на одном двигателе вернулся на базу. Экипаж потерпевшего крушение судна успел катапультироваться. Два летчика спасены. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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