Ошибки в расчетах и демонтаж здания в Турции пошел не по плану

В Турции взрывотехники буквально уронили здание на соседние дома. 12-этажное строение, пострадавшее при землетрясении, должны были снести направленным взрывом. Но из-за ошибки в расчетах угол падения изменился, и, вместо того чтобы сложиться внутрь, дом обрушился на жилые постройки расположенные по соседству. Есть ли пострадавшие, не сообщается, какой урон причинен жилым домам, выяснит специальная комиссия.

