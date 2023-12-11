3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ошибки в расчетах и демонтаж здания в Турции пошел не по плану
В Турции взрывотехники буквально уронили здание на соседние дома. 12-этажное строение, пострадавшее при землетрясении, должны были снести направленным взрывом. Но из-за ошибки в расчетах угол падения изменился, и, вместо того чтобы сложиться внутрь, дом обрушился на жилые постройки расположенные по соседству. Есть ли пострадавшие, не сообщается, какой урон причинен жилым домам, выяснит специальная комиссия.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе