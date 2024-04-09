"Ошибочная попытка играть в Бога" - Папа Римский Франциск призвал уважать биологический пол человека

Папа Римский против - Ватикан обнародовал документ, в котором изложена позиция Католической церкви по вопросу гендеров. Как отмечается, опубликованная декларация разрабатывалась Церковью более пяти лет. В документе заявляется, что понятия трансгендерности, суррогатного материнства и гендерной теории противоречат человеческому достоинству.



Папа Римский Франциск призвал уважать биологический пол человека и поддерживать семейные ценности, так как, к примеру, хирургическое изменение пола или искусственно вызванная беременность являются "ошибочной попыткой играть в Бога".