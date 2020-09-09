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"Оскар" будут присваивать по новым правилам
Новые правила церемонии "Оскар" огласила Американская киноакадемия. Теперь статуэтку в номинации "Лучший фильм" будут вручать согласно определенным критериям. Чтобы картина могла претендовать на звание фильма года, в ней должны соблюдаться условия. В первую очередь, один из актеров, исполняющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие выполнить невозможно, тогда треть остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических сексуальных меньшинств, или людьми с ограниченными возможностями. Аналогичные требования будут применяться к творческому и техническому персоналу, то есть к режиссерам, операторам, гримерам и так далее. В академии заявили, что такие стандарты рассчитаны на справедливое обеспечение разнообразия людей на экране и вне его. Новые правила "Оскара" вступят в силу в 2024 году.
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