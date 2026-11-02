Оскверненный советский мемориал в Нидерландах пообещали привести в порядок

Работы по очистке оскверненного вандалами мемориального комплекса "Советское поле славы" под нидерландским городом Лесден уже начались, кладбище будет восстановлено, сообщила представитель мэрии Патриция ван Трихт. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее фонд "Советское поле славы" сообщил, что одноименный мемориальный комплекс в нидерландском Лесдене уже во второй раз подвергся вандализму. Посол России в Гааге заявил, что российская сторона будет добиваться от местных властей оперативного расследования.

"Уже ведутся интенсивные работы по очистке и устранению нанесенного ущерба", - сказала Патриция ван Трихт.

По ее словам, на время проведения этих работ мемориальное кладбище временно закрыто для посещения.

Фото: Stichting Sovjet Ereveld