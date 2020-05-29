Осьминога сфотографировали на рекордной глубине 7 км

Самое глубоководное фото осьминога было сделано на дне Яванского желоба в Индийском океане.



Головоногий моллюск принадлежит семейству Octopoda Grimpoteuthis.



фото: BBC



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