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Осьминога сфотографировали на рекордной глубине 7 км

Осьминога сфотографировали на рекордной глубине 7 км

Самое глубоководное фото осьминога было сделано на дне Яванского желоба в Индийском океане.

Головоногий моллюск принадлежит семейству Octopoda Grimpoteuthis.

фото: BBC

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