Основатель TikTok стал самым богатым человеком в Азии

Основатель TikTok Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком Азии, обойдя индийского магната Гаутама Адани. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Состояние создателя компании ByteDance за сентябрь увеличилось на 12 млрд долларов и превысило 105 млрд долларов. С марта 2019 года, когда Bloomberg начал отслеживать его активы, капитал Чжан Имина вырос в восемь раз.

По мнению главного аналитика исследовательской компании Omdia Лянь Цзе Су, наибольший потенциал для ByteDance после успеха ее видеоплатформы открывают продукты и услуги в области искусственного интеллекта.

Замыкает тройку богатейших людей Азии еще один индийский миллиардер - Мукеш Амбани с состоянием 81,3 млрд долларов.

Во главе же рейтинга самых богатых людей мира находится американский бизнесмен Илон Маск, состояние которого, по версии Bloomberg Billionaires Index, достигает 892 млрд долларов.

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