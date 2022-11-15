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Основатель группы Pink Floyd о торговцах оружием: Война в Украине - это лучшее, что случилось с ними
Начать дипломатические переговоры и закончить войну в Украине в очередной раз призвал западные государства один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Европейцы, которые не могут оплатить счета и становятся бездомными, стали жертвами лживой пропаганды своих же политиков.
Самое лучшее, что случилось с ними за последние 10 лет, - это война в Украине. Вот почему они позволили ей произойти, потому что это действительно хорошо для бизнеса. Часть их бизнеса - это зарабатывание на войне: производство оружия, продажа его людям и получение прибыли от этого. Потому что не вы и не я, не обычные люди инвестируют в военную промышленность, это люди с кучей денег. И они получают очень хорошие барыши во время войны.
Роджер Уотерс подчеркнул, что с самого начала не нужно было осуществлять никаких военных поставок в Украину. "Нужно было вступать в переговоры, вероятно, в 2007 году и понять это тогда, за семь лет до незаконного переворота, свергнувшего демократически избранное правительство Украины, и, как мы знаем, финансируемого США, организованного ЦРУ. Виктория Нуланд была там", - подвел итогоснователь Pink Floyd.
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