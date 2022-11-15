Основатель группы Pink Floyd о торговцах оружием: Война в Украине - это лучшее, что случилось с ними

Самое лучшее, что случилось с ними за последние 10 лет, - это война в Украине. Вот почему они позволили ей произойти, потому что это действительно хорошо для бизнеса. Часть их бизнеса - это зарабатывание на войне: производство оружия, продажа его людям и получение прибыли от этого. Потому что не вы и не я, не обычные люди инвестируют в военную промышленность, это люди с кучей денег. И они получают очень хорошие барыши во время войны.

Роджер Уотерс, основатель Pink Floyd