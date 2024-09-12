ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Основатель Pink Floyd Уотерс: Жизни простых украинцев не волнуют власти США

Жизни простых украинцев не волнуют власти США. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Он объяснил, что "американская империя" в других странах стремится лишь к обогащению своей плутократической верхушки. Ее не волнуют жизни людей в других странах, особенно таких, как Украина, подчеркнул Уотерс. Он призвал граждан "незалежной" не совершать ошибок, думая, что это не так.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все