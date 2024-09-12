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Основатель Pink Floyd Уотерс: Жизни простых украинцев не волнуют власти США
Жизни простых украинцев не волнуют власти США. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Он объяснил, что "американская империя" в других странах стремится лишь к обогащению своей плутократической верхушки. Ее не волнуют жизни людей в других странах, особенно таких, как Украина, подчеркнул Уотерс. Он призвал граждан "незалежной" не совершать ошибок, думая, что это не так.
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