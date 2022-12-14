Основателя FTX обвиняют в незаконном вмешательстве в выборы

Основателю криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения в незаконных финансовых пожертвованиях во время промежуточных выборов в США. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии, Бэнкман-Фрид и два других топ-менеджера FTX потратили более 76 млн долларов на предвыборную кампанию отдельных кандидатов на ноябрьских выборах в Конгресс. Обвинение предъявил прокурор по Южному округу штата Нью-Йорк.