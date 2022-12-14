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Основателя FTX обвиняют в незаконном вмешательстве в выборы
Основателю криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения в незаконных финансовых пожертвованиях во время промежуточных выборов в США. Об этом сообщил телеканал CNBC.
Согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии, Бэнкман-Фрид и два других топ-менеджера FTX потратили более 76 млн долларов на предвыборную кампанию отдельных кандидатов на ноябрьских выборах в Конгресс. Обвинение предъявил прокурор по Южному округу штата Нью-Йорк.
Ранее бизнесмена арестовали на Багамских островах по делу о мошенничестве, связанном с крахом криптобиржи, тогда были потеряны миллиарды долларов. Бизнесмена подозревают в обмане инвесторов криптобиржи и использовании средств клиентов.
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