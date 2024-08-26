Основателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей

Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей, пишут французские СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявляют французские СМИ, судья-следователь, который ведет дело о задержании Дурова, продлил его содержание под стражей после вечера воскресенья. Там также добавляют, что первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов, пишет БЕЛТА.

Как отмечается, когда первоначальный этап содержания под стражей закончится, судья может принять решение об освобождении Дурова или выдвижении обвинений против него и заключении его под стражу.

Ранее стало известно о том, что 24 августа вечером местные СМИ сообщили о задержании основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.

По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.