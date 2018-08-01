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Основная версия авиакатастрофы в Мексике - плохие погодные условия
Самолет взлетал во время грозы, и, едва оторвавшись от земли, воздушное судно неожиданно подверглось воздействию порыва ветра, из-за этого лайнер резко снизился и задел землю левым крылом. При падении у машины раскололся фюзеляж, начался пожар. Многим пассажирам удалось самостоятельно покинуть салон. Никто из 101-го пассажира и членов экипажа не погиб, пострадали 35 человек, трое, в том числе пилот, в тяжелом состоянии. Окончательно причины крушения будут установлены после проведения тщательного расследования.
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