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Особенности президентских выборов в Эквадоре: покушение на кандидата, лучше штраф, чем идти на избирательный участок
В Эквадоре на фоне серьезного ухудшения ситуации в сфере безопасности проходят досрочные парламентские и президентские выборы. Накануне решающего дня в стране произошло еще одно покушение на кандидата в президенты. На видео попал момент, когда неизвестные открыли огонь в кафе, где время с семьей проводил один из основных претендентов на высшей пост Отто Зонненхольцнер.
Из близких Отто никто не пострадал, сам политик остался цел и невредим. Это третий по счету подобный инцидент. 11 дней назад был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. А в прошлом месяце - мэр города Манта. Считается, что корни насилия кроются в организованной преступности. Эквадор, имеющий выход к Тихому океану, стал ареной борьбы наркобанд из Мексики и Колумбии. Голосование в стране обязательно. Но многие граждане говорят журналистам, что лучше заплатить штраф в 45 долларов, чем рисковать жизнью, идя на избирательный участок. Те, кто все же собирается прийти, обязываются голосовать за того, кто обещает большую безопасность.
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