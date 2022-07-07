Оспа обезьян продолжает распространяться по миру - страны надеются на вакцину

Почти шесть тысяч случаев оспы обезьян выявлены в 33-х европейских странах. Большинство случаев зафиксированы среди мужчин от 31 до 40 лет. Государства надеются на вакцину (самый первый препарат представила Дания). Для новой болезни характерны высыпания на коже, повышение температуры, рвота, диарея, мышечная и головная боль. О летальных случаях не сообщалось.