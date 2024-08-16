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Оспа обезьян уже в Швеции
Первый случай заражения оспой обезьян за пределами Африканского континента зафиксировали в Швеции. По сообщениям агентства общественного здравоохранения страны, заболевший обратился за помощью в Стокгольме. Инфицирование произошло во время его пребывания в Африке.
Напомним, накануне эпидемию оспы обезьян на континенте ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией. Уже зарегистрировано более 14 тысяч случаев, 524 из которых - смертельные.
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