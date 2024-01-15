Останавливают автобусы, хватают мужчин на улицах - в Украине продолжаются облавы на военнообязанных

В Украине продолжаются облавы на военнообязанных: для этих целей охотники за головами останавливают автобусы, проверяют на городских блокпостах автомобили, просто хватают мужчин на улицах. Ориентиром, видимо, является цифра в полмиллиона человек: именно такое количество украинцев предлагал поставить под ружье главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы эффективно противостоять России.

Если раньше на фронт отправляли русскоязычных рекрутов с востока страны, то теперь начали брать и "западенцев". Их как украинцев первого сорта ранее берегли. Но дефицит кадров и положение на фронте заставляют начальство выметать все мужское население подчистую. Вдобавок на позициях все чаще отказываются сражаться. Есть, например, кадры, на которых бойцы одного из подразделений ВСУ демонстративно не желают идти на передовую.