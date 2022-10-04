Останется ли украинский язык в новых российских регионах?

В МИД заявили, что в новых российских регионах не будут запрещать изучение украинского, сообщает РИА Новости.

Изучение украинского языка не будет запрещено на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.



"В договоре прописано, что русский язык государственный, но не будет запрещаться изучение других языков", - сказал Иванов.



Он утвердительно ответил на вопрос, касается ли это и украинского языка.



"В том числе. Но это будут определять власти. Но в целом - нет (не запрещено)", - добавил Иванов.



Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.



Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ в понедельник. Во вторник Совет Федерации рассмотрит эти законы.

