ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Останется ли украинский язык в новых российских регионах?

Останется ли украинский язык в новых российских регионах?

В МИД заявили, что в новых российских регионах не будут запрещать изучение украинского, сообщает РИА Новости.

Изучение украинского языка не будет запрещено на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"В договоре прописано, что русский язык государственный, но не будет запрещаться изучение других языков", - сказал Иванов.

Он утвердительно ответил на вопрос, касается ли это и украинского языка.

"В том числе. Но это будут определять власти. Но в целом - нет (не запрещено)", - добавил Иванов.

Клишас: Официального статуса у украинского языка в Запорожье и Херсоне не будет

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.

Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ в понедельник. Во вторник Совет Федерации рассмотрит эти законы.

Фото: РИА Новости

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все